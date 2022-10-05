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Під час затримання знову стріляв: у Чернівцях помер підозрюваний у вбивстві 22-річної патрульної

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Під час затримання знову стріляв: у Чернівцях помер підозрюваний у вбивстві 22-річної патрульної

У Чернівцях під час затримання підозрюваний у вбивстві 22-річної поліцейської знову стріляв у правоохоронців.

Зловмисник намагався втекти та почав стріляти у поліцію. Після цього правоохоронці поранили чоловіка, який згодом помер. 

Про це повідомили в Нацполіції України. 

За даними поліції, 5 жовтня правоохоронці намагались затримати підозрюваного у розбещенні дітей та вбивстві 22-річної патрульної. Проте той почав стрілянину. Поліція поранила підозрюваного, чоловіка намагались врятувати медики, проте він помер. 

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це - 53-річний уродженець АР Крим, він був зареєстрований у Житомирській області. 

Обставини інциденту встановлює слідство. 

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік біля школи показував дітям статеві органи та вбив поліцейську. Одразу після стрілянини нападник втік. Правоохоронці негайно оточили район. Близько двох сотень учнів на кілька годин закрили у актовому залі школі. Підозрюваного розшукували кілька днів та затримали 5 жовтня. 

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4002
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