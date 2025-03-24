Під час збирання даних прикривалась власним сином: СБУ затримала зрадницю в Одесі

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ в Одесі. Вона готувала координати для нових ракетно-дронових ударів РФ по місту.

Про це повідомили в СБУ.

"Фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ. Також окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті.

Коригуванням займалася 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси. Про це вона писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні.

Там вона потрапила до уваги ФСБ і після дистанційного вербування приступила до збирання геолокацій Сил оборони.

"Для конспірації агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на мапах", - додали у відомстві.

Окупанти обіцяли своїй поплічниці "евакуацію" до Росії через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території країни-агресорки.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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