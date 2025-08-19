Під час зустрічей у Білому домі РФ атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: скільки цілей знищено

Ракетний удар.

Реклама

Вночі проти 19 серпня російські війська запустили по Україні 280 засобів повітряного нападу. Окупанти вдарили безпілотниками, балістичними і крилатими ракетами. Сили ППО знищили 236 ворожих цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих - на трьох локаціях”, - повідомили військові.

Реклама

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

230 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

дві балістичні ракети “Іскандер-М”;

чотири крилаті ракети Х-101.

За інформацією військових росіяни запустили:

270 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (напрямки Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська);

п’ять балістичних ракет “Іскандер-М” (із Ростовської, Воронезької областей і ТОТ Криму);

п’ять крилатих ракет Х-101 (із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря).

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано вдарили по Полтавщині. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Зокрема, під прицілом було місто Кременчук. Атаковано об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

Окрім того, РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер". Тим часом ворожі безпілотники атакували Чернігівську область, влучання по інфраструктурі спричинили перебої зі світлом у кількох населених пунктах. також БпЛА влучив у житловий будинок на Сумщині, є потерпілі.

Реклама