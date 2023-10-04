Під Черкасами чоловік влаштував стрілянину, поранив поліцейського

У селі Ревівка на Черкащині чоловік влаштував стрілянину. Спершу обстріляв авто місцевому жителю, потім забарикадувався у своєму будинку, погрожував спецпризначенцям гранатою та вистрілів з рушниці у поліцейського.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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"Учора близько 16:00 години до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль. За його викликом негайно виїхали правоохоронці. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу КОРД", - сказано у повідомленні.

До того, як прибула поліція, чоловік забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати. Попри законні вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців.

Роззброїли та затримали чоловіка бійці КОРДу. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту.

Поранений поліцейський госпіталізований до лікарні. Його прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів.

"Наразі слідчі відкрили три кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначають у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Перед трагедією солдати розпивали алкогольні напитки.

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