Під Черкасами ЗСУ збили ворожий літак: розшукують льотчика і просять про допомогу населення

Під Черкасами ЗСУ збили ворожий літак: розшукують льотчика і просять про допомогу населення

Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району.

У Черкаській області ЗСУ збили літак російських окупантів. Льотчик встиг катапультуватися, і зараз його розшукують.

Про це повідомляють в Центрі стратегічних комунікацій.

"Близько 08:30 поблизу села Вознесенське в Черкаській області наші військові збили ворожий літак. Правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який встиг капітулювати під час падіння літака. Просимо місцевих жителів звернути увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району. Якщо ви володієте будь-якою інформацією або помітите підозрілу особу, прохання звертатись до поліції за номером телефону: «102»", - йдеться в повідомленні.

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