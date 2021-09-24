Під Черніговом автомобіль злетів у меліоративний канал: на місці загинула людина, ще кілька постраждали (фото)

Під Черніговом автомобіль злетів у меліоративний канал: на місці загинула людина, ще кілька постраждали (фото)

В результаті чого сталася ДТП, зараз невідомо.

У Чернігівській області водій легковика не впорався з керуванням і злетів у меліоративний канал. В результаті події одна людина загинула, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як стало відомо, подія трапилася на автодорозі з селища Кучинівка в напрямку села Рогізки Сновської громади. Там 35-річний водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і злетів у меліоративний канал. Удар був такої сили, що передня частина авто буквально перетворилася на купу металу.

Управління ДСНС у Чернігівській області

В результаті події на місці загинув 34-річний пасажир. Ще одина пасажирка і водій потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що у Дніпрі вантажівка на смерть збила пішохода. У нього — гематома головного мозку і перелом кісток черепа.

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