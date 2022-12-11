Під Черніговом маршрутка врізалась у бетонний блокпост: багато потерпілих (фото)

Біля Чернігова, на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, маршрутка зіткнулась з бетонним блокпостом. У ДТП постраждало 8 людей.

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними слідства, водій маршрутки їхав з села Роїще до Чернігова. Він не впорався з керуванням та врізався у бетонний блокпост. У ДТП постраждали семеро пасажирів маршрутки та водій.

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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