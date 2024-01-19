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Під Черніговом сталася аварія з фурою та шкільним автобусом

Під Черніговом сталася аварія з фурою та шкільним автобусом

Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом.

Є потерпілі.

Зранку 19 січня у Чернігівській області сталася ДТП  з фурою та шкільним автобусом. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Аварія сталася близько 7:30 на трасі під Черніговом. На дорозі зіштовхнулися вантажівка та шкільний автобус. За попередніми даними, в ДТП постраждали троє осіб: двоє дорослих та дитина.

На місці інциденту працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Обставини ДТП встановлюються.

Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом. / © УМВС у Чернігівській області
Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом. / Фото: УМВС у Чернігівській області

Як повідомлялося, на Полтавщині легковик зіткнувся з фурою. У ДТП загинула жінка -  пасажирка Toyota Rav4.

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