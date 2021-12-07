Під Черніговом у ДТП з маршруткою загинули 13 людей: фото, відео та всі подробиці

Поліцейські з'ясовують деталі масштабної аварії з маршруткою на трасі "Чернігів – Грем'яч".
Сьогодні, 7 грудня, під Черніговом сталася трагедія - зіткнулася маршрутка з вантажівкою. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про смертельну аварію.
Що сталося
Поблизу села Брусилів Чернігівського району у страшну ДТП потрапили маршрутка та вантажівка. За останніми даними, 13 людей загинули, ще восьмеро постраждали. Водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.
Як повідомляє ТСН.ua, стан 5 постраждалих важкий та критичний - наразі вони в операційних та інтенсивній терапії, серед них і водій фури. Ще один постраждалий - це 16-річний хлопчик, він у дитячій лікарні.
"П'ятеро із загиблих, зокрема і водій автобуса - місцеві жителі Борзнянської ОТГ. Про водія знаємо, що це чоловік до 40 років, на маршруті працював довгий час, був відповідальною людиною. За нашою інформацією, порушення правил дорожнього руху було з боку водія вантажівки", – зазначили у Борзнянській ОТГ.
Можливі причини
Рятувальники розглядають дві можливі причини аварії: або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Це пояснили тим, що ділянка дороги, де сталася ДТП, не аварійно небезпечна.
Поліція своїх версій поки не назвала.
Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. З його слів, один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови.
"Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса", – повідомив Сергій Василина.
На місці аварії працювали рятувальники та поліція
На місці працювали рятувальники, які деблокували постраждалих із деформованої маршрутки.
"На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП", - йдеться у повідомленні поліції.
За фактом ДТП порушено справу
За даними облуправління поліції, за фактом ДТП під Черніговом слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).
Рух перекрито
Як повідомили у службі автомобільних доріг у Чернігівській області, через ДТП обмежено рух на дорозі "Чернігів-Мена" поблизу села Брусилів.
Під час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об’їзд місця події ділянкою автодороги "Городня–Сновськ–Березне" та у зворотному напрямку. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.
Згодом у поліції області показали відео з місця ДТП.