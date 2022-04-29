Під Чорнобаївкою між чеченцями та бурятами сталась масова стрілянина - розвідка

В тимчасово окупованій Киселівці, що розташована за 17 км від Чорнобаївки Херсонської області, сталася масова перестрілка між чеченцями та бурятами. Окупанти не можуть поділити "здобич" та не бажають іти в наступ.
В нічному вогневому протистояні були задіяні по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу лише як "загороджувальні загони". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - розповідають українські розвідники.
Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого. Основний "зиск" від мародерства отримують ті ж чеченці.
Також через небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області.
Росіяни скаржаться місцевим жителям, що їх обдурили під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях.
З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.
"Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів вивезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися", - зазначила українська розвідка.
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