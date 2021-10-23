Під Дніпром 16-річного хлопця розчавила бетонна плита: потрібен був кран, щоб витягнути тіло

Під Дніпром 16-річного хлопця розчавила бетонна плита: потрібен був кран, щоб витягнути тіло

Причини та обставини загибелі неповнолітнього розслідує поліція.

У Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області на 16-річного хлопця впала залізобетонна плита. Від отриманих травм неповнолітній помер.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався 22 жовтня о 17:23. Відомо, що на підлітка під час будівельних робіт впала залізобетонна плита. Від отриманих травм хлопець помер.

На місце події викликали рятувальників. Щоб підняти бетонну плиту, довелось залучати кран. Тільки після цього працівники ДСНС дістали тіло покійного підлітка.

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Причини та обставини загибелі неповнолітнього розслідує поліція.

Нагадаємо, у Харкові на будівельному майданчику загинув 44-річний чоловік. На нього впала металева конструкція і розчавила його на смерть.

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