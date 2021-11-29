Під Дніпром через щеплення побилися працівниці музею: голова профспілки зламала стегно художниці-оформлювачці

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За словами потерпілої, конфлікт стався через відмову вакцинуватися.

У Нікополі Дніпропетровської області в місцевому краєзнавчому музеї сталася бійка між працівницями, одну з них ушпиталили до лікарні. Наразі стала відома причина конфлікту.

Про це повідомляє видання "Візит-Венал".

Інцидент трапився 25 листопада в краєзнавчому музеї Нікополя. Близько 13:30 між двома працівницями стався конфлікт, під час якого голова профспілки вдарила 61-річну художницю-оформлювачку. В результаті остання потрапила до лікарні із переломом шийки стегна.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За словами постраждалої, причиною бійки стала її відмова вакцинуватись від коронавірусу. Жінка стверджує, що відмовляється робити щеплення через стан здоров'я. За це її побила голова профспілки музею.

Керівниця краєзнавчого музею відмовилася коментувати бійку між підлеглими.

Нагадаємо, що Нікополі у місцевому музеї сталася бійка. Між собою почубилися дві працівниці музею.

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