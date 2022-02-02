Під Дніпром чоловік багато років підпирав навіс залізякою, яка виявилася стародавнім мечем

Під Дніпром чоловік багато років підпирав навіс залізякою, яка виявилася стародавнім мечем

Чоловік подарував меча місцевому музею.

У Павлограді місцевий житель на городі знайшов іржаву залізяку. Знахідка знадобилася йому у господарстві - він підпирав нею навіс. Згодом з'ясувалося, залізяка - стародавній меч.

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Про це повідомляють у Павлоградському історико-краєзнавчого музеї.

Зазначається, що нещодавно до музею прийшов місцевий житель і в межах акції "Подаруй музею експонат" презентував закладу стародавній меч.

1986 року чоловік придбав будинок, на городі якого на дні смітника знайшов залізяку. Він вирішив її використати в господарстві і зробив опорою для навісу.

За кілька років чоловік в Інтернеті натрапив на світлини стародавніх мечів і зрозумів, що підпирає навіс одним із них.

Через неправильне зберігання у меча вдсутній хрестовик, пошкоджене вістря і заржавіла верхня частина зброї. Це ускладнює ідентифікацію меча, і все ж таки він у непоганому стані.

"Вивчення меча дає змогу припустити, що він відноситься до періоду раннього Середньовіччя. Меч має обоюдогострий клинок завдовжки 70 сантиметрів та завширшки 3,5 сантиметри. Його вага складає більше 1 кілограму. Такі мечі мають невиражене вістря. Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований на нанесення рубаючих ударів. Меч потребує реставраційних робіт для остаточного визначення періоду побутування та приналежності до тієї чи іншої культури", - розповідають в музеї.

Науковці продовжують ідентифікувати меч.

Нагадаємо, що у поштовому відправленні зі США на митному пості "Львів-поштовий" працівники знайшли японський меч. Відправлення прямувало до Вінниці.

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