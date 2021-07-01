Під Дніпром чоловік опритомнів і знайшов тіло своєї співмешканки у колодязі

Під Дніпром чоловік опритомнів і знайшов тіло своєї співмешканки у колодязі

Правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві жінки.

В одному із селищ Кам'янського району Дніпропетровської області чоловік виявив у своєму колодязі тіло співмешканки зі слідами ножових поранень. За підозрою у вбивстві затримали 28-річного чоловіка.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Учора, 30 червня о 13:48 до поліції звернувся 53-річний житель одного із селищ Кам’янського району, який повідомив про те, що у колодязі виявив втопленою свою 51-річну співмешканку. На місце прибули правоохоронці і рятувальники. Останні дістали тіло з колодязя завглибшки 20 метрів.

Під час огляду поліцейські виявили у померлої ножове поранення грудної клітини. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 28-річного місцевого жителя.

Як з’ясувалося, під застілля між господарем домоволодіння та його гостем виник конфлікт, під час якого молодик кілька разів вдарив чоловіка кулаком у голову, від чого той знепритомнів.

Після цього злодій схопив кухонний ніж і вдарив ним у груди співмешканку чоловіка. Від отриманих ран жінка померла на місці. Аби приховати злочин чоловік кинув тіло потерпілої в колодязь.

"Слідчим за погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою Дніпропетровської області чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - зазначили у пресслужбі поліції

Підозрюваного тримають під вартою

Нагадаємо, що Одесі у закинутій будівлі знайшли тіло 35-річного чоловіка. Виявилося, його вбили троє хлопців.

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