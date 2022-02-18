Під Дніпром чоловік задушив дружину і намагався заплутати слідство

Під Дніпром чоловік задушив дружину і намагався заплутати слідство

Поліцейські встановили, що чоловік намагався заплутати слідство. Вранці він поконфліктував з дружиною.

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину, а потім її задушив. Після цього він зателефонував до поліції і повідомив, що знайшов її мертвою.

Також читайте Задушив подушкою і вивіз до лісу: жителя Миколаївщини віддали під суд за вбивство співмешканки

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Учора, 17 лютого, близько 9 ранку, до поліції зателефонував 59-річний чоловік і повідомив, що у власному помешканні знайшов тіло дружини з мотузкою на шиї та слідами побоїв.

Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили на підлозі у кухні оголений труп 54-річної жінки зі слідами побиття. Тіло відправили на судмедекспертизу.

Поліцейські встановили, що чоловік намагався заплутати слідство. Вранці він поконфліктував з дружиною. Сварка переросла у бійку, під час якої чоловік побив дружину і задушив.

Підозрюваного затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в одному із сіл Красилівської ОТГ Хмельницької області місцеві жителі виявили задушеною 21-річну дівчину. У вбивстві дівчини правоохоронці підозрюють 35-річного чоловіка.

Читайте також: