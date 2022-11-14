Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Дніпром невідомий стріляє по дітях на майданчику: багато постраждалих (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
4796
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Дніпром невідомий стріляє по дітях на майданчику: багато постраждалих (фото)

Фото: Дмитро Козаченко

Місцеві мешканці показали фото поранень у своїх дітей та тварин.

У селищі Слобожанське під Дніпром невідомий стріляє по дітях та тваринах на дитячому майданчику з травматичної зброї. Відомо щонайменше про трьох постраждалих дітей, пораненого кота та собаку.

Інцидент стався на минулих вихідних, 12 і 13 листопада, на вулиці Восьмого березня, розповіла мама одного з постраждалих хлопчиків Ганна.

За словами жінки, у її сина влучили три кулі: дві в курточку, третя - в ногу. Разом із хлопчиком на майданчику гуляли двоє дітей, вони також постраждали. Одній дитині куля влучила в щоку.

"Це ж яка скотиняка стріляє по дітях та по тваринах? Припущення є, що це хтось з 13-го або 11-го будинку. Поліція приїздила вже два рази", - написала мама хлопчика.

У коментарях до публікації жінки ще кілька місцевих мешканців розповіли про такі самі випадки та показали фото поранень у дітей та тварин. Особу стрілка встановлюють правоохоронці.

Фото: Ганна Смородинова / ©
Фото: Ганна Смородинова
Фото: Юлія Штокало / ©
Фото: Юлія Штокало
Фото: Ганна Смородинова / ©
Фото: Ганна Смородинова
Фото: Дмитро Козаченко / ©
Фото: Дмитро Козаченко
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, зимові канікули у школах столиці цього року триватимуть вдвічі довше через повномасштабну війну в Україні. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в випадку блекауту в частині навчальних закладів працюватимуть пункти обігріву. На час канікул вчителі за бажанням можуть піти в оплачувану відпустку.

Чи допоможе пішоходу світловідбивач - експеримент "Сніданку"

Чи допоможе пішоходу світловідбивач - експеримент "Сніданку"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4796
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація