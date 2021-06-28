Під Дніпром службовий собака охоронця на пляжі накинувся на нетверезих відпочивальників (відео)

Конфлікт між охоронцем пляжу і нетверезими відпочивальниками закінчився бійкою і укусами.

У Кам'янському Дніпропетровської області на пляжі стався конфлікт. Охоронець пляжу зробив зауваження нетврезим відпочивальникам, через що стався конфлікт.

Відео інциденту потрапило у Мережу.

Причина конфлікту наразі невідома, але на кадрах видно як нетверезий чоловік конфліктує з охоронцем із собакою. Останній зняв із пса намордник, скоріш за все, щоб показати дебоширу, що не жартує, в ту ж мить між ним та відпочивальником сталася потасовка і собака, навчений захищати, без команди вчепився зубами в ногу нападнику.

Охоронець, не передбачивши, що пес без намордника його захищатиме і нападатиме на всіх, хто йому загрожує, спробував швидко відтягти собаку, але на нього накинулися інші відпочивальники і повалили на землю. Далі сталася штовханина вже на піску, де люди вгамовували собаку, а охоронець захищав тварину.

У Мережі знайшлися ті, хто став на захист охоронця і собаки, оскільки нетверезі відпочивальники поводилися зухвало, деякі впевнені, що працівник охоронної фірми перебільшив свої повноваженняі не треба було нацьковувати собаку.

Нагадаємо, що Кременчуці Полтавської області 23 червня безпритульний собака вкусив маленьку дитину. Постраждала 6-річна дитина.

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