Під Дніпром сталася масштабна ДТП: фура "розклалася" і вилетіла на зустрічну смугу (відео)

Причина аварії невідома.

Під Дніпром на Криворізькій трасі сталася ДТП із фурою. Вона вилетіла на зустрічну смугу та "розклалася", а весь вантаж висипався.

Про це повідомляє Telegram-канал "ХД".

Судячи із опублікованого відео, водій фури не впорався з керуванням, зніс електроопору, зачепив металеву огорожу, потім автівка перекинулася. На місце ДТП приїхали поліцейські. Чи постраждав водій - поки невідомо.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП на Повітрофлотському проспекті. Водій ВАЗ на повному ходу протаранив Skoda, постраждало декілька осіб.

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