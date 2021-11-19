Під Дніпром сталася масштабна ДТП з фурами, є постраждалий (фото та відео)

Під Дніпром сталася масштабна ДТП з фурами, є постраждалий (фото та відео)

Три автівки зіткнулися біля АЗС.

У Підгородному Дніпропетровської області зіткнулися три фури. Аварія сталася вранці у п'ятницю, 19 листопада.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Внаслідок ДТП постраждав один із водіїв. Його доправили до лікарні з травмою ноги та грудної клітини. За попередньою інформацією, вантажівка MAN врізалася в припаркований автомобіль біля автозаправки. Він по інерції вдарив іншу фуру. На місці аварії на дорогу розлилися паливно-мастильні матеріали, проїзд був ускладнений. Причина зіткнення поки невідома.

Зіткнулися три фури / dp.informator.ua

Нагадаємо, що біля селища Іванків, що у Київській області, дві вантажівки на швидкості врізалися в автозаправку. Аварія сталася вночі 18 листопада на трасі Київ-Харків.

Причина зіткнення невідома

На дорогу розлилося паливо

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