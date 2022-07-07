Під Дніпром в лісі знайшли тіло жінки з 17 ножовими пораненнями

На Дніпропетровщині в сосновому лісі знайшли тіло жінки з множинними ножовими пораненнями.
Загибла працювала прибиральницею в одному з часних домів в селі Песчанка.
Про це пише видання “Дніпро оперативне”.
Як стало відомо, тіло жінки з понад 17 ножовими пораненнями знайшли сосновому лісі неподалік від автодороги М-18. Про зникнення 59-річної жінки, яка працювала прибиральницею в приватному будинку, заявила правоохоронцям донька, яка з п’ятої вечора не могла дотелефонуватися до матері.
Згодом обувь загиблої знайшли поліцейські на території цементованого пірсу біля річки Самара. Неподалік, у лісі, пізніше копи виявили і тіло місцевої мешканки.
У загиблої зникли прикраси та мобільний телефон. В обставинах вбивства розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що на Львівщині екскаватор зачепив стрілою лінію електромережі. Бетонний стовп розчавив чоловіка.
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