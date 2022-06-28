Під Дніпром влаштовували закриті нічні вечірки з алкоголем і наркотиками (фото)

Під Дніпром влаштовували закриті нічні вечірки з алкоголем і наркотиками (фото)

Коли правоохоронці зайшли до будинку, там перебувало 45 осіб. Молодь вживала алкоголь та наркотики.

На Дніпропетровщині жінка влаштовувала закриті вечірки з алкоголем та наркотиками в нічний час. У закритих групах відвідувачам за кілька годин до заходу повідомлялося про дату, місце та час проведення.

Про це 28 червня повідомили в Національній поліції.

На момент появи правоохоронців у будинку, де проходив розважальний захід, перебувало 45 осіб. За результатами огляду поліцейські вилучили наркотичних та психотропних речовин на суму понад 50 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Дніпрі та Кам’янському комендантську годину від 25 червня скоротили на одну годину. Раніше вона діяла від 23:00 до 05:00.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

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