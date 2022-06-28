Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Дніпром влаштовували закриті нічні вечірки з алкоголем і наркотиками (фото)

Дата публікації
Перегляди
3853
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Дніпром влаштовували закриті нічні вечірки з алкоголем і наркотиками (фото)

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Коли правоохоронці зайшли до будинку, там перебувало 45 осіб. Молодь вживала алкоголь та наркотики.

На Дніпропетровщині жінка влаштовувала закриті вечірки з алкоголем та наркотиками в нічний час. У закритих групах відвідувачам за кілька годин до заходу повідомлялося про дату, місце та час проведення.

Про це 28 червня повідомили в Національній поліції.

На момент появи правоохоронців у будинку, де проходив розважальний захід, перебувало 45 осіб. За результатами огляду поліцейські вилучили наркотичних та психотропних речовин на суму понад 50 тисяч гривень.  

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Дніпрі та Кам’янському комендантську годину від 25 червня скоротили на одну годину. Раніше вона діяла від 23:00 до 05:00. 

© Національна поліція Дніпропетровської області
Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
© Національна поліція Дніпропетровської області
Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Обстріли в регіонах: рашисти вгатили "Градами" по Дніпропетровщині та ракетами по Рівненщині

Обстріли в регіонах: рашисти вгатили "Градами" по Дніпропетровщині та ракетами по Рівненщині

Читайте також:

Наступна публікація