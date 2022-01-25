Під Дніпром затримали чоловіка, який в інтернет-клубі на комп'ютері власноруч створив собі COVID- сертифікат

Чоловікові загрожує покарання.
У Нікопольському районі Дніпропетровської області місцевий житель власноруч створив собі сертифікат про вакцинацію. Він пішов до місцевого інтернет-клубу, там на комп'ютері "скомпонував" собі сертифікат, роздукував на кольоровому принтері і користувався.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.
Підроблений документ у 50-річного чоловіка виявили правоохоронці на автостанції у селищі Томаківка під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів автобусів міжобласного сполучення.
Як з’ясувалося, 50-річному чоловіку був необхідний сертифікат про вакцинацію для щоденного проїзду на роботу в міжобласному транспорті. Тоді він пішов в комп’ютерний клуб та за допомогою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення власноруч виготовив документ, після чого роздрукував його на кольоровому принтері.
"Жителю Нікопольського району оголосили про підозру за ч. 1 ч. 4. ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Справу з обвинувальним актом скеровано до суду", - зазначили у поліції.
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