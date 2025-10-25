Під дронами, КАБами і артилерією: скільки людей досі живе у Херсоні

Скільки людей живе у Херсоні

Наразі у Херсоні проживає приблизно 64-65 тисяч місцевих жителів. Загалом у Херсонській міській громаді залишаються приблизно 77 тисяч людей.

Про це повідомив перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький, передає місцеве видання «Вгору».

Він пояснив, що ці цифри неточні, адже населення Херсона мігрує — одні містяни виїжджають, а інші повертаються назад.

Крім того, чиновник припустив, що на зиму жителі Херсона і Херсонської громади можуть тимчасово виїздити з тих місць, де через постійні обстріли військ РФ можливе пошкодження мереж та припинення теплопостачання.

За даними МВА, початку року з Херсона евакуювалося понад 2,5 тисячі людей.

«Значна частина людей евакуюється власними ресурсами, своїми приватними автівками. Виїжджають родинами. Але потім здебільшого повертаються, щоб перевірити стан свого житла та майна та убезпечити їх від пошкодження», — зазначив посадовець.

Як повідомляло LIGA.net, станом на 1 липня 2025 року понад 65% жителів Херсона — це люди пенсійного віку, майже 27,3% — працездатні, близько 7% — діти.

Зауважимо, що станом на 2021 рік, до початку повномасштабного вторгнення РФ, населення Херсона становило майже 290 тисяч людей.

Нагадаємо, що 24 жовтня росіяни атакували Херсон дронами та «Градами». Через масовану атаку загинуло дві людини, 28 осіб дістали травми, серед них 3 дітей.