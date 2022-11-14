Під Генічеськом окупанти розбирають дороги та зрошувальні канали і везуть бетонні плити до Мелітополя

На Херсонщині окупанти відчувають, що незабаром прийдуть ЗСУ, тож вирішили укріпитися на Запоріжжі. У Мелітополі вони будують фортифікаційні споруди з бетонних плит, які витягують з доріг.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

У Мелітополь окупанти звозять бетонні плити з Генічеська та вербують населення для копання окопів. Частину плит везуть із Генічеського району. Біля Сокологірного окупанти розбирають дороги з бетонних плит та зрошувальні канали. а далі матеріали звозять в одну точку.

Після цього плити вантажать краном і розвозять лівим берегом, з них будують укріплення.

"Наші очі простежили за цими плитами та визначили, що частина з них їде до Мелітополя, де з них будуються укріплення", – повідомляють місцеві партизани.

У селах Мелітопольського району окупанти шукають чоловіків для надсилання на примусові роботи з будівництва фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, що росіяни збільшують угруповання своїх військ на Запоріжжі в районі захопленого Мелітополя. Навколо міста вони будують укріплення та фортифікаційні споруди.

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