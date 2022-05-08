Під гучні оплески та вигуки "Слава Україні": як Kalush Orchestra зустріли на відкритті "Євробачення-2022"

Під гучні оплески та вигуки "Слава Україні": як Kalush Orchestra зустріли на відкритті "Євробачення-2022"

У Турині триває урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Так, сьогодні представники 40 країн позують на бірюзових хідниках та дають короткі інтерв’ю. Сьомими перед публікою з’явилися представники України – гурт Kalush Orchestra.

Колектив суперники та єврофани зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні".

Kalush Orchestra / Getty Images

Музиканти вбралися у стримані чорні костюми, які прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали прапори у руках.

Kalush Orchestra / Getty Images

Цікаво, що ведучий церемонії звернувся до гурту українською мовою: "Ласкаво просимо на пісенний конкурс "Євробачення".

Зі свого боку, ведуча поцікавилася, наскільки гурту важливо міксувати сучасну музику із народною.

"Це концепція нашого гурту, яка була ще давно у нас. І саме зараз ми розуміємо, наскільки це актуально – підняти нашу стару культуру і об’єднати з новою. Саме тому це зараз настільки цікаво людям в цілому світі", – прокоментував Олег Псюк.

Також ведучі звернули увагу на збіг у тому, що презентація конкурсу відбувається у День матері і пісня Kalush Orchestra Stefania – також про маму.

У відповідь на це Псюк порадив усім увімкнути сьогодні Stefania для своїх матусь: "Ця пісня присвячувалася моїй мамі ще дуже давно… Але сьогодні День матері, тому рекомендую усім привітати своїх матерів та увімкнути їм нашу пісню".

Наостанок ведучий знову звернувся до гурту українською: "Щасти!".

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

Нагадаємо, на "Євробаченні" цього року виступлять представники 40 країн. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі.

А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України.

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