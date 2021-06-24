Під Харковом 86-річна пенсіонерка три дні блукала лісом без їжі і води: її знайшли живою, але виснаженою (фото)

Під Харковом 86-річна пенсіонерка три дні блукала лісом без їжі і води: її знайшли живою, але виснаженою (фото)

Пенсіонерка вийшла з дому і три дні від неї не було жодної інформації.

У Харківській області три дні шукали 86-річну жительку села П'ятигірське, яка, як виявилося, три дні провела в лісі без води і їжі. У пошуках пенсіонерки брали участь волонтери, правоохоронці та місцеві жителі.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

До поліції 20 червня звернувся син жінки і заявив, що його мати пішла і з дому і не повернулася. Того ж дня і почалися пошуки, на які було орієнтовано особовий склад підрозділу поліції. Потім до пошуків приєднався загін добровольців "Мілена", військовослужбовці та місцеві жителі.

Шукали жінку майже три доби і не зупинялися навіть з настанням темряви. Поки тривали пошуки, пенсіонерка перебувала в лісі.

Увесь цей час вона нічого не їла і не пила, а коли її знайшли, то була дуже слабка і втомлена. Потерпілу жінку одразу ж передали медикам.

Нагадаємо, минулого тижня у Миргородському районі Полтавської області в лісовому масиві Яреськи заблукала літня жінка, яка пішла збирати гриби. Шукали пенсіонерку рятувальники та поліцейські.

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