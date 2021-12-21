Під Харковом чоловік під час сварки облив дружину бензином і підпалив: суд виніс вирок

Під Харковом чоловік під час сварки облив дружину бензином і підпалив: суд виніс вирок

У жінки діагностували 50% опіків тіла.

У Харківській області Первомайський міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який живцем намагався спалити дружину. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Подія сталася у березні 2020 року у день народження засудженого. Вони з дружиною святкували за столом, і між ними виникла сварка. Чоловік звинуватив жінку, що та забагато п'є та інколи не ходить на роботу.

Під час конфлікту чоловік випив ще спиртного і пішов до гаража, де взяв пластикову пляшку, з сумішшю бензина та масла, якою він заправляв бензопилу. Повернувшись до будинку, він вилив суміш на дружину та диван, де вона сиділа.

В результаті жінка отримала 50% опіків тіла, а швидку їй викликала донька, яка прийшла провідати батьків.

Пізніше жінка померла у опіковому центрі міськлікарні імені професора О.І. Мещанінова.

Первомайський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Тернополі чоловік на очах в 2-річної дитини вистрілив у свою 30-річну дружину.

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