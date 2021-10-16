Під Харковом чоловік вбив жінку, яка серед ночі пробралася до нього у хату і намагалася зарізати

Під Харковом чоловік вбив жінку, яка серед ночі пробралася до нього у хату і намагалася зарізати

Чоловік вихопив у жінки ніж і завдав їй ударів у відповідь.

У Харківській області у селі Юрченкове сталося вбивство. Чоловік зарізав жінку, яка напала на нього з ножем.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася у Чугуївському районі Харківської області. 68-річний харків'янин перебував у своєму дачному будинку у селі Юрченкове. Того дня він зустрівся з жінкою та запросив її у гості. Після застілля вона пішла до себе додому, а чоловік ліг спати. За деякий час вона повернулася, схопила ножа і вдарила ним у шию чоловіка, який спав. Той прокинувся, вихопив ніж і завдав жінці у відповідь кілька ударів у спину.

Від отриманих ушкоджень місцева жителька померла на місці, а чоловік зателефонував до поліції. Його затримали.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років", - зазначили у поліцї.

Нагадаємо, що лісосмузі поблизу Прилук поліцейські знайшли труп 21-річного хлопця, якого вважали зниклим безвісти від 3 жовтня. Також встановили підозрюваного у вбивстві.

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