Під Харковом чоловік, якого патрульні зняли з мосту кілька днів тому, все одно вкоротив собі віку

Під Харковом чоловік, якого патрульні зняли з мосту кілька днів тому, все одно вкоротив собі віку

Дідуся не переконали слова правоохоронців, і він все одно вирішив звести рахунки з життям.

У Харківській області пенсіонер, якого кілька днів тому від самогубства врятували правоохоронці, все одно вкоротив собі віку.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Харьков Life".

Факт смерті літнього чоловіка у поліції підтвердили, але деталі не розголошують. За попередньою інформацією він повісився.

Дідусь був із Близнюківської громади. Йому було 87 років.

Нагадаємо, що 3 грудня, на залізничному мосту в місті Лозова літній чоловік переліз через огорожу і мав намір стрибнути вниз. Патрульні, які приїхали на виклик, схопили дідуся за одяг і витягли через перила у безпечне місце.

Дідусь розповів, що йому 87 років, він самотній і немічний, тому вирішив піти з життя.

Старенького поліцейські передали лікарям швидкої допомоги.

"Начальник групи реагування патрульної поліції Лозівського районного відділу звернувся до селищного голови з проханням знайти можливість у вирішенні побутових питань дідуся. Після обстеження лікарів пенсіонер повернувся додому. Дільничні офіцери поліції, що обслуговують дану територію, навідуватимуться до пенсіонера для надання посильної допомоги по господарству. До нього вже направлено соціальних робітників", - повідомили тоді у поліції.

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