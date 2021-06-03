Під Харковом чоловік захопив у заручники колишню з дитиною

Пів ночі заручників визволяли правоохоронці.

У Чугуєві Харківської області чоловік захопив в заручники свою колишню дівчину та їхню спільну дитину. Він погрожував їй розправою.

Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

Повідомляється, що 29-річний чоловік вдерся до квартири жінки серед ночі з вимогою побачитися з 4-річним сином. Між ексзакоханими виник конфлікт. Чоловік схопився за ніж і почав погрожувати жінці фізичною розправою та насильно утримував її і сина.

На місце прибули правоохоронці. Вони провели розмову з чоловіком, той згодом передав працівникам поліції зляканого сина, через дві години правоохоронці визволили і заручницю.

Спецпризначенці затримали зловмисника. На щастя, ніхто не постраждав.

Його звинувачують за ч.1 ст. 147 (утримання заручника), ч.3 ст. 15 (замах на злочин), ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. Чоловікові повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, що як у Києві відбулися масштабні навчання екстрених служб з визволення заручників.

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