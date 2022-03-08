Під Харковом ліквідовано ще одного генерал-майора, який воював в Чечні та Сирії (фото)

Віталія Герасимова вбили під час боїв біля Харкова.

Під Харковом під час боїв ЗСУ із окупантами, які напали на нашу державу, українські захисники ліквідували генерал-майора російської армії.

Про це повідомляє Міноборони.

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Крім того, як зазначається, також убито і поранено низку старших офіцерів російської армії.

"Чергові втрати серед найвищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії", - повідомили у Міноборони.

Також у силовому відомстві розповіли, що окупант Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Путін нагородив його медаллю "за повернення Криму".

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Нагадаємо, у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України.