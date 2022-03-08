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Під Харковом ліквідовано ще одного генерал-майора, який воював в Чечні та Сирії (фото)

Під Харковом ліквідовано ще одного генерал-майора, який воював в Чечні та Сирії (фото)

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Під Харковом ліквідовано ще одного генерал-майора, який воював в Чечні та Сирії (фото)

ГУР Міноборони

Віталія Герасимова вбили під час боїв біля Харкова.

Під Харковом під час боїв ЗСУ із окупантами, які напали на нашу державу, українські захисники ліквідували генерал-майора російської армії.

Про це повідомляє Міноборони.

Крім того, як зазначається, також убито і поранено низку старших офіцерів російської армії.

"Чергові втрати серед найвищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії", - повідомили у Міноборони.

Також у силовому відомстві розповіли, що окупант Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Путін нагородив його медаллю "за повернення Криму".

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Нагадаємо, у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України.

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