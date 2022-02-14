Під Харковом на дорозі знайшли чоловіка з травмами після ДТП і обмороженнями

Під Харковом на дорозі знайшли чоловіка з травмами після ДТП і обмороженнями

Не приходячи до тями, постраждалий помер у лікарні.

У Харківській області знайшли нетверезого непритомного чоловіка з обмороженнями ніг і рук. На його тілі також виявили травми, характерні для ДТП. Чоловік помер.

Також читайте Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: моторошні подробиці аварії та як бізнесмен пояснює свій відліт до Лондона

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У селі Слатине Харківської області вчора, 13 лютого пізно ввечері, місцеві жителі знайшли на дорозі непритомного 48-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння з обмороженням верхніх та нижніх кінцівок. Його доправили до лікарні. На його тілі лікарі виявили травми, ймовірно, отримані внаслідок ДТП. Не приходячи до тями, постраждалий помер у лікарні.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває, всі обставини загибелі громадянина з’ясовуються.

Нагадаємо, що у Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири. ДТП сталася на проспекті Перемоги.

Читайте також: