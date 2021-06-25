Під Харковом на залізничному переїзді потяг зіткнувся з мікроавтобусом

Під Харковом на залізничному переїзді потяг зіткнувся з мікроавтобусом

В результаті ДТП водій автівки отримав серйозні травми.

У Харківській області на переїзді потяг збив мікроавтобус. В результаті постраждав водій авто.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася сьогодні, 25 червня, на залізничному переїзді у селищі Кегичівка. В мікроавтобус, який намагався перетнути колії, в'їхав електропотяг сполученням "Лозова-Полтава". В результаті ДТП водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні у тяжкому стані.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Зараз з’ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що у Дніпрі повернули до життя чоловіка який потрапив під потяг. Чоловік 8 днів перебував у комі.

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