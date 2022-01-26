Під Харковом нетвереза жінка "заклала бомбу" у навчальний заклад

Під Харковом нетвереза жінка "заклала бомбу" у навчальний заклад

43-річна місцева жителька хильнула зайвого і повідомила про мінування.

У Харківській області жінка хильнула зайвого і вирішила "замінувати" один із місцевих навчальних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Сьогодні, 26 січня 2022 року о 02:55 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одній з шкіл Чугуєва закладено бомбу. Правоохоронці перевірили усі школи міста, але вибухівку не знайшли.

Натомість, встановили особу "мінера". Під час перевірки номеру мобільного телефону, з якого надійшов дзвінок, поліцейські встановили особу, причетну до правопорушення.

За місцем її проживання виїхали правоохоронці. Вони виявили 43-річну жінку-мінерку у нетверезому стані.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Нагадаємо, що у Київській області в селі Нові Петрівці 7-річний учень повідомив про "замінування" школи. Як виявилося, вибухівки не було, а хлопчик таким чином вирішив пожартувати.

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