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Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури: є жертви

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Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури: є жертви

Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає.

У Мерефі Харківської області сьогодні, 17 березня, о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило й будинки, що розташовані поруч. Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає.

Про це Суспільному повідомив голова Мереф'янської громади Веніамін Сітов.

"Потрапили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", — сказав Сітов.

Ще один удар прийшовся по школі, жертв, на щастя, немає.

"Поруч з БК інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", — розповів Сітов.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники ДСНС евакуювали 30 мешканців, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа.
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