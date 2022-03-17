Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури: є жертви

Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає.

У Мерефі Харківської області сьогодні, 17 березня, о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило й будинки, що розташовані поруч. Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає.

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Про це Суспільному повідомив голова Мереф'янської громади Веніамін Сітов.

"Потрапили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", — сказав Сітов.

Ще один удар прийшовся по школі, жертв, на щастя, немає.

"Поруч з БК інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", — розповів Сітов.