Під Харковом окупанти покидали військову техніку "Z" і накивали п'ятами, гублячі черевики (відео)

Під Харковом окупанти покидали військову техніку "Z" і накивали п'ятами, гублячі черевики (відео)

Залишена техніка стоїть просто на узбіччі.

Збройні сили України завдали потужних ударів колонам техніки російських окупантів на підступах до Харкова.

Про це повідомляють у соцмережах.

"На під'їздах до Харкова російські окупанти кинули свою техніку і бігли так, що втратили дорогою черевики та харчування", - йдеться в повідомленні.

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