Під Харковом під час пожежі в житловому будинку заживо згоріла ціла родина (фото)

Під Харковом під час пожежі в житловому будинку заживо згоріла ціла родина (фото)

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Харківській області вночі 22 жовтня сталася пожежа в одному з житлових будинків. В результаті чого заживо згоріла ціла родина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася в селищі Червоне Лозівського району. Там горів житловий одноповерховий будинок. За лічені хвилини вогонь повністю охопив всю будівлю і знищив дерев'яні конструкції, перекриття та дах.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: 63-річного чоловіка, 65-річної жінки та їх 43-річного сина.

"На гасіння пожежі вогнеборці подали два пожежних стволи і о 02:29 локалізували її. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 06:58. Причина та остаточні обставини даної надзвичайної події встановлюються", — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Відмітимо, що за добу в Україні на пожежах загинули 14 людей, ще п‘ять постраждали.

Нагадаємо, що двоє людей згоріли живцем у власному домі в Луганській області.

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