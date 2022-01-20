Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Під Харковом під час пожежі загинула бабуся та її 9-річна онука: у поліції розповіли подробиці та показали фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Харковом під час пожежі загинула бабуся та її 9-річна онука: у поліції розповіли подробиці та показали фото

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Причини пожежі встановлюються.

У селищі Покотилівка Харківського району у четвер, 20 січня, під час пожежі загинули 45-річна жінка та її 9-річна онука. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. 

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. 

За даними правоохоронців, займання сталось у приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі знайшли два тіла - 45-річної жінки та її 9-річної онуки. 

© ГУ НП в Харківській області
ГУ НП в Харківській області

На місці події працювали слідчі. Причини займання встановлюються. У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної  безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо:

Читайте також:

Новини Харкова: в університеті імені Каразіна сталася пожежа

Новини Харкова: в університеті імені Каразіна сталася пожежа
Наступна публікація