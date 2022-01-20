Під Харковом під час пожежі загинула бабуся та її 9-річна онука: у поліції розповіли подробиці та показали фото

Причини пожежі встановлюються.
У селищі Покотилівка Харківського району у четвер, 20 січня, під час пожежі загинули 45-річна жінка та її 9-річна онука. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
За даними правоохоронців, займання сталось у приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі знайшли два тіла - 45-річної жінки та її 9-річної онуки.
На місці події працювали слідчі. Причини займання встановлюються. У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі.
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- У Чернігівській області пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця.
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