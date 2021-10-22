Під Харковом після пожежі знайшли тіла батьків та їхнього сина

Під Харковом після пожежі знайшли тіла батьків та їхнього сина

Видимих слідів насильницької смерті попередньо правоохоронці не виявили.

У Харківській області у приватному будинку після пожежі знайшли тіла трьох людей. Виявилося, що у вогні загинула родина - батьки та їхній син.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Повідомлення про пожежу в одному з домоволодінь у селі Червоне Лозівського району надійшло до поліції 22 жовтня близько 01:00 ночі.

У житловому будинку правоохоронці знайшли тіла трьох загиблих. Загиблими виявилися 56-річний чоловік, його дружина 65 років та їхній 42-річний син. Видимих ознак насильницької смерті на їх тілах не виявлено.

"Зараз усі обставини та причина виникнення пожежі встановлюються. Слідчим відділенням відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що Дніпрі під час пожежі в будинку згоріли п'ять квартир. Вогонь охопив 100 "квадратів" території. В результаті події заживо згорів чоловік.

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