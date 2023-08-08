Під Харковом поліцейський на смерть збив 15-річну дівчинку – ЗМІ (фото)

У Харківській області, в районі населеного пункту Пісочин, 2 серпня, водій на смерть збив на пішохідному переході – 15-річну Альбіну Харченко. Як пишуть ЗМІ, за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко.

Про смерть дівчини у соцмережах розповіла керівниця Пісочинського палацу культури та мистецтв, де дівчинка займалася акторськими курсами.

"2 серпня у нашій родині сталася трагедія. У моїй родині, бо кожну дитину, я відчуваю як свою... Актриса нашого театру, наш світлий янгол, добра, щира, чуйна, 15-річна Альбіна Харченко поверталася додому після занять з акторської майстерності.

Переходила дорогу на пішохідному переході, тримала велосипед у руках. Але неуважний водій забрав її життя... нам більше ніколи не почути її сміх, її голос , не обійняти. Дитина... все життя попереду", - йдеться у дописі.

Альбіна Харченко

Альбіна Харченко.

Як стверджує активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій на своїй сторінці в Instagram, винуватця аварії нібито відпустили.

"02.08.2023 року її життя забрав держслужбовець, представник поліції з Києва – Якименко Ярослав Леонідович, який збив цю дитину на пішохідному переході та залишився на волі. Ви чуєте? 40 поліцейських його прикривали та відпустили. А адвокат сказав, що "постраждалих немає", – написала вона.

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка у коментарі виданню KHARKIV Today повідомив, що водій був тверезим.

Білка розповів, що автомобіль наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, дитина загинула на місці.

"На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій був тверезий", – розповіли в ДБР.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

За даними журналістів, у день аварії дівчина поверталася з Пісочина додому до Коротича з репетиції театрального гуртка.

Як пише "Суспільне", 2023 року Альбіна закінчила дев'ятий клас.

"Це була наша відмінниця, дитина – просто янгол. Вона була моєю помічницею, завжди виручала та в усьому всіх підтримувала. Альбіна за свій короткий 15-річний вік такі досягнення мала, нагороди, перемоги, що вистачило б на декілька життів. Дуже важко прощатися з такою дівчиною, це була золота дитина", - розповіла класна керівниця загиблої дівчини Ірина Білоус.

Похорон Альбіни Харченко / Фото: Суспільне

Похорон Альбіни Харченко / Фото: Суспільне

Як розповів адвокат родини Андрій Бежанський, поки зі слідчими родичі загиблої Альбіни не спілкувалася.

"Дівчину збив позашляховик. Мати ще не може прийти до тями, батько біля неї, а також брат та сестра. Будемо більш активну участь брати в розслідуванні як сторона потерпілих, але ще потерпілих у справі формально не існує, бо треба подавати заяви, виносити відповідні рішення, не до цього ще було", - сказав адвокат.

Нагадаємо, ужгородський священник, який під час одного з богослужінь закликав до примирення "два прекрасних народи – України та Росії", записав відео із вибаченням.

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