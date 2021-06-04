Під Харковом у жінки конфіскували бійцівського собаку

Власниця собаки не доглядала за твариною належним чином.

В Ізюмі Харківської області місцеві жителі поскаржилися на жінку до суду через її бійцівського собаку. Той постійно вибігав на вулицю і нападав на людей.

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Про це повідомляє Ізюмський міськрайонний суд.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області розглянув адміністративну справу стосовно мешканки міста Ізюм, яка утримувала собаку бійцівської породи "Пітбуль". Власниця пса допустила, що він безконтрольно вибігав за межі домоволодіння. Зокрема, він напав на чоловіка із собакою на повідку та пошматував його.

Свідки-сусіди в суді розповіли, що собака систематично вибігала на вулицю і нападала на людей та інших собак.

"Аналізуючи досліджені докази, оцінюючи встановлені обставини у їх сукупності, суд визнав власницю собаки винною у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тримання собак і котів), та накладено стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією собаки", - повідомляють у пресслужбі суду.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області собака пошматував підлітка. Бійцівський пес накинувся на дівчину, коли вона їхала велосипедом.

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