Під Харковом вантажівка перекинулася на таксі з пасажирами: водій MAN був напідпитку

Під Харковом вантажівка перекинулася на таксі з пасажирами: водій MAN був напідпитку

Загинуло троє осіб, серед яких і дитина.

Водій вантажівки MAN, яка під Харковом розчавила таксі з пасажирами, був у стані сп’яніння.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

"Попередньо встановлено, що водій "MAN" керував транспортним засобом у стані сп’яніння", - йдеться у повідомленні. Втім, яка кількість алкоголю була в його крові, не повідомляєть.

Чоловіка затримали. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, на околиці Харкова сталася аварія: загинуло троє людей, серед яких і маленька дитина. Відомо, що MAN вилетів на перехрестя на червоне світло. Там він протаранив один легковик, далі зачепив вантажівку і врешті перевернувся та упав на таксі. Вони та водій цього легковика загинули на місці. Аби дістати їхні тіла, рятувальники довелося спочатку розгрібати макуху, яка висипалася і з вантажівки, а далі розрізати понівечений метал.

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