Під Харковом вантажівка розчавила таксі з людьми: деталі страшної аварії

Під Харковом вантажівка розчавила таксі з людьми: деталі страшної аварії

Загинули водій, пенсіонерка і дитина.

На околиці Харкова сталася аварія: загинуло троє людей, серед яких і маленька дитина.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

Зазначається, що вантажівка перекинулась на трасі та розчавила таксі з пасажирами. Відомо, що MAN вилетів на перехрестя на червоне світло. Там він протаранив один легковик, далі зачепив вантажівку і врешті перевернувся та упав на таксі.

В автомобілі їхало двоє пасажирок: бабуся разом із 3-річною онукою. Вони та водій цього легковика загинули на місці. Аби дістати їхні тіла, рятувальники довелося спочатку розгрібати макуху, яка висипалася і з вантажівки, а далі розрізати понівечений метал.

"Підняли вантажний автомобіль і пересунули на невелику відстань. За допомогою гідравлічних ножиць розрізали на частини понівечену автівку. Лише після цього діставали тіла загиблих", - розповів речник Управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Новини Харкова: у ДТП загинули троє людей, серед яких і маленька дитина

Водія вантажівки затримали. Зараз він перебуває лікарні. Крім того, його пильнують правоохоронці.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі Києва ввечері 25 листопада трапилася подвійна ДТП: зіткнулися вантажівка MAN, автомобіль швидкої допомоги та позашляховик Lexus. Правоохоронці з‘ясовують, чи перебував водій вантажівки під дією алкогольних чи наркотичних речовин.

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