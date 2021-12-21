Під Харковом вбили безпритульну кішку, а труп демонстративно повісили на воротах церкви

Твариною опікувалися зоозахисники.

У Харківській області по-звірячому вбили безпритульну кішку, а її труп повісили на вході у місцеву церкву.

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Про це повідомляють волонтери зоозахисної організації kotikdom_kharkiv.

За словами зоозахисників, жорстоке вбивство тварини сталося у Чкаловському Чугуївського району. Загиблу кішку звали Мальва, вона була трилапою.

"Це кішечка трилапка, її добили! Ми знайшли їй перетримку, але пізно її по-звірячому вбили і демонстративно повісили на воротах церкви. Зверніть увагу у Чугуєві живодери, і вони вбивають! Мальву вже вбито, а Рудому відрубали хвіст і зламали ребра, але він живий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у столиці на вході в магазин, серед спального мікрорайону, пес бійцівської породи на смерть загриз кішку. Витягти пухнасту з пащі собаки намагалися очевидці, але марно: від травм тварина загинула.

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