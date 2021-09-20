Під Харковом відкривають перший в Україні сміттєпереробний комплекс

На місці старого полігону збираються зробити гірськолижну трасу.

В місті Дергачі, яке входить до складу Харківської агломерації, поетапно запускається в роботу перший в Україні комплекс із переробки твердих побутових відходів.

Про це 20 вересня повідомляється на сайті ХМР.

Старий полігон, який багато років був проблемою для місцевих мешканців через специфічний запах, тепер представляє собою зелену зону. Під геомембраною старі шари відходів виділяють біогаз, який уловлюють за допомогою 35 свердловин та генерують електроенергію.

"На рік буде вироблятися 15 мільйонів кіловат електроенергії. Ми будемо як використовувати її для власних потреб, так і продавати. Це непогані кошти, які будуть поступати до міського бюджету", - розповів виконуючий обов’язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Також керівник міста відмітив, що завдяки запровадженню сучасних технології утилізація побутових відходів стане набагато ефективнішою, а це дозволяє місту зберегти тариф на вивіз сміття на нинішньому рівні.

На старому полігоні будуть висаджені тисяча дерев та три тисячі чагарників. Також розглядається ідея будівництва гірськолижної траси – до того ж цілорічної (у літній час буде використовуватися пластиковий схил).

Новий комплекс буде переробляти сміття за сучасними технологіями та зменшить кількість відходів, що підлягають захороненню на збудованому полігоні ТПВ, що значно збільшить строк його експлуатації. Крім того, новий полігон зроблений найжорсткішими екологічними вимогами, тому проникнення шкідливих речовин в ґрунт є виключеним. Сортувальна лінія, яка буде розподіляти пластик, папір, метал, деревину та органічні відходи, запрацює найближчим часом.

Таким чином, Харків став першим містом в країні, яке збудувало сучасний сміттєпереробний комплекс. Для реалізації проекту було залучено фінансування Всесвітнього банку.

Будівництво сміттєпереробного комплексу в Харкові (6 фото)

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