Під Харковом військові знищили техніку російських окупантів

Про яку кількість озброєння йдеться, невідомо.

Під Харковом українським військовослужбовям вдалося знищити війському техніку російських окупантів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, військову техніку армії РФ знищили і на підступах до міста. Про яку кількість озброєння йдеться, невідомо.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії за чотирма напрямками. Йдеться про такі напрямки: Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.

У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.