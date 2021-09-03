Під Харковом власника собак змусили виплатити компенсацію хлопчику, на якого вони напали

Під Харковом власника собак змусили виплатити компенсацію хлопчику, на якого вони напали

Мати хлопчика подала позов до суду на власника собак і виграла справу щодо матеріальної компенсації.

У Харківській області в Ізюмському міськрайонному суді було ухвалене рішення - зобов'язати власнику собак відшкодувати матеріальні збитки родині дитини, на яку напали тварини.

Про це йдеться в повідомленні суду.

Зазначається, що з цивільним позовом стосовно власника собак, які напали на її сина, до Ізюмського міськрайонного суду звернулася жінка. Вона заявила про намір отримати відшкодування матеріальної шкоди у сумі 14364, 93 грн., витрачених на лікування своєї дитини.

Суд вивчив справу і з'ясував, що на дитину накинулися собаки відповідача, коли хлопчик їхав велосипедом в селі Донецьке. Тварини не були на повідцях і не мали намордників. Дитина впала з велосипеда і зламала руку. Хлопчик перебував на лікуванні в травматологічному відділенні Ізюмської ЦМЛ, а згодом був направлений до обласної клінічної травматологічної лікарні м. Харків. Всі витрати на лікування сина були сплачені матір’ю.

Власника собак притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 154 КУпАП, у зв’язку з порушенням правил їх тримання, та наклали на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

"Суд дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, прийшов до висновку, що позовні вимоги до відповідача є обґрунтованими, відповідач здійснював неналежний вигул собак, що спричинило нанесенню шкоди здоров`ю дитини позивача, та стягнув з відповідача матеріальну шкоду у сумі 14364 гривень 93 коп., а також понесені позивачем судові витрати у сумі 908 гривень", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, що у Харкові власниця собаки сплатить штраф за те що її пес накинувся на перехожого, а вона дала для цього команду.

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