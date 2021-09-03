Під Харковом власника собак змусили виплатити компенсацію хлопчику, на якого вони напали

Мати хлопчика подала позов до суду на власника собак і виграла справу щодо матеріальної компенсації.
У Харківській області в Ізюмському міськрайонному суді було ухвалене рішення - зобов'язати власнику собак відшкодувати матеріальні збитки родині дитини, на яку напали тварини.
Про це йдеться в повідомленні суду.
Зазначається, що з цивільним позовом стосовно власника собак, які напали на її сина, до Ізюмського міськрайонного суду звернулася жінка. Вона заявила про намір отримати відшкодування матеріальної шкоди у сумі 14364, 93 грн., витрачених на лікування своєї дитини.
Суд вивчив справу і з'ясував, що на дитину накинулися собаки відповідача, коли хлопчик їхав велосипедом в селі Донецьке. Тварини не були на повідцях і не мали намордників. Дитина впала з велосипеда і зламала руку. Хлопчик перебував на лікуванні в травматологічному відділенні Ізюмської ЦМЛ, а згодом був направлений до обласної клінічної травматологічної лікарні м. Харків. Всі витрати на лікування сина були сплачені матір’ю.
Власника собак притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 154 КУпАП, у зв’язку з порушенням правил їх тримання, та наклали на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
"Суд дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, прийшов до висновку, що позовні вимоги до відповідача є обґрунтованими, відповідач здійснював неналежний вигул собак, що спричинило нанесенню шкоди здоров`ю дитини позивача, та стягнув з відповідача матеріальну шкоду у сумі 14364 гривень 93 коп., а також понесені позивачем судові витрати у сумі 908 гривень", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, що у Харкові власниця собаки сплатить штраф за те що її пес накинувся на перехожого, а вона дала для цього команду.