Під Харковом водій наїхав на патрульного, коли той виписував штраф

Під Харковом водій наїхав на патрульного, коли той виписував штраф

Патрульного з травмами ушпиталили, а порушника затримали.

У Харківському районі водій-порушник збив патрульного. Правоохоронця доправили до лікарні.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Учора, 18 жовтня, поблизу села Травневе Харківського району на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" патрульний зупинив авто Suzuki Jimny за перевищення швидкості.

Під час оформлення протоколу на 46-річного водія за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУ про адміністративні правопорушення,він завів авто і наїхав на одного з патрульних.

Поліцейський був доправлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Порушника зупинили і доправили до райвідділення поліції.

"Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Всі обставини події встановлюються", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців з пересічних громадян у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.

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