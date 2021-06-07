Під Харковом журналісту довелося відстрілюватися від водія, який влаштував ДТП

Представник ЗМІ дістав предмет для відстрілу гумових куль і зробив попереджувальний постріл у повітря.
У селищі Пісочин Харківської області увечері 6 червня спалахнув конфлікт між журналістом і нетверезим водієм, який спровокував ДТП. Останній накинувся на представника ЗМІ, через те, що він знімав на відео місце ДТП.
Про це пише видання Depo.Харків.
Як стало відомо, подія трапилася близько 21:25 на вулиці Набережній — там 42-річний водій автомобіля Toyota в'їхав в стовп. Очевидці аварії, серед яких був журналіст, стали фіксувати місце ДТП на камеру. Однак водій і ще два агресивно налаштованих чоловіки виявилися проти цього і накинулися на представника преси. Під час конфлікту журналіст дістав травматичний пістолет і зробив попереджувальний постріл у повітря.
Уже згодом правоохоронці склали на винуватця аварії адмінпротоколи за статтями про порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці працювали слідчі поліції. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, що в Харкові анонім повідомив про замінування 14 лікарень і поліклінік. Вибухотехніки обстежили понад 35 тисяч “квадратів” території.