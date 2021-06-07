Під Харковом журналісту довелося відстрілюватися від водія, який влаштував ДТП

Представник ЗМІ дістав предмет для відстрілу гумових куль і зробив попереджувальний постріл у повітря.

У селищі Пісочин Харківської області увечері 6 червня спалахнув конфлікт між журналістом і нетверезим водієм, який спровокував ДТП. Останній накинувся на представника ЗМІ, через те, що він знімав на відео місце ДТП.

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Про це пише видання Depo.Харків.

Як стало відомо, подія трапилася близько 21:25 на вулиці Набережній — там 42-річний водій автомобіля Toyota в'їхав в стовп. Очевидці аварії, серед яких був журналіст, стали фіксувати місце ДТП на камеру. Однак водій і ще два агресивно налаштованих чоловіки виявилися проти цього і накинулися на представника преси. Під час конфлікту журналіст дістав травматичний пістолет і зробив попереджувальний постріл у повітря.

Уже згодом правоохоронці склали на винуватця аварії адмінпротоколи за статтями про порушення правил дорожнього руху і керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці працювали слідчі поліції. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що в Харкові анонім повідомив про замінування 14 лікарень і поліклінік. Вибухотехніки обстежили понад 35 тисяч “квадратів” території.

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