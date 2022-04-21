Під Харковом ЗСУ дали прикурити окупантам: поранених російських вояк розміщують навіть у музшколі

Під Харковом ЗСУ дали прикурити окупантам: поранених російських вояк розміщують навіть у музшколі

У Харківській області Збройні сили України добряче всипали російським окупантам - поранених загарбників немає де лікувати.

У Харківській області окупанти зазнали численних втрат. Через велику кількість поранених їх розміщуюють у музшколі та міській поліклініці Балаклеї.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах в Україні і сучасні технології це дозволяють зробити.

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