Під Харковом ЗСУ дали прикурити окупантам: поранених російських вояк розміщують навіть у музшколі

У Харківській області Збройні сили України добряче всипали російським окупантам - поранених загарбників немає де лікувати.
У Харківській області окупанти зазнали численних втрат. Через велику кількість поранених їх розміщуюють у музшколі та міській поліклініці Балаклеї.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією", - йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах в Україні і сучасні технології це дозволяють зробити.
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